BORON, ABD’ye de ihraç edilecek

Dünya bor pazarı lideri Eti Maden’in doğal mineralli temizlik ürün markası BORON, 10 ayda 100 milyon TL ciroyu aştı. Henüz piyasada 1 yılını doldurmadan yüzde 8 pazar payına ulaşan ve 30 bin ton satış rakamını yakalayan BORON’un yıl sonuna kadar 32 bin tona ulaşması hedefleniyor. BORON şimdi de güçlendirilmiş formüllü iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle piyasaya sunuldu.

RENKLİ VE BEYAZLAR AYRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON’da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, “Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON ürünü raflardaki yerini almaya başlayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, BORON’un yeni ürünlerinin lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON’un öncü bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

YÜZDE 8 PAZAR PAYINA ULAŞTI

ETİ Maden’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini ifade eden Bakan Dönmez, “BORON yaklaşık 10 ay önce piyasaya çıktığında milletimizin büyük bir teveccühüyle karşılaştı... BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu” ifadelerini kullandı. Dönmez, BORON’un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını söyledi.

ABD VE İSVİÇRE'YE DE GİDİYOR

İlk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya BORON ihracatı yapılacağını belirten Dönmez, “İlk sevkıyatı da bugünlerde yapmak üzereyiz. Gerekli izinleri aldılar” dedi. Dönmez, ürün Ar-Ge süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için de çalışmalar devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde müşterimizle buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

ÜRETİM KAPASİTESİ %25 ARTACAK

Türkiye’deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “Yeni ürünlerle birlikte BORON’un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var. Bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdik. Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi.”