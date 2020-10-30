BOREL 7 ayda 5.8 milyon sattı

BOREL marka el dezenfektanı bugüne kadar 5 buçuk milyon adedin üstünde satarak yeni bir rekora imza attı.

İHA'da yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını dolayısıyla ülkelerin aldığı tedbirler farklılık gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve Nisan ayından itibaren çok sayıda tüketiciye ulaşan yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL’in 100 mililitre (ml) 1 ve 5 litrelik (lt) boyutları piyasaya sunuldu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre üretimin başladığı günden bugüne kadar toplam 5 milyon 863 bin 6 adet BOREL satıldı.

Başkan Erdoğan’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e verdiği talimatla seri üretim çalışmaları yapılan bor katkılı el dezenfektanı BOREL, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğinde üretiliyor. Formülünde etil alkol, gliserin, bor ürünleri (borik asit, boraks dekahidrat) ve aloe vera, çay ağacı yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar bulunan BOREL’in dağıtım işlemleri de kesintisiz devam ediyor.

Genellikle el ve cilt dezenfeksiyonu için kullanılan BOREL, formülünde bulunan bor ürünleri ve esansiyel yağlar ile alkolün oluşturacağı cilt hasarlarının da önüne geçiyor. Formülü içinde yer alan bor ürünleri ile ekstra hijyen sağlayan BOREL, elde mikrop ve bakterilerin oluşmasını engelliyor. Antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliğinden dolayı virüs, bakteri ve mantar kaynaklı rahatsızlıkların oluşmasını engelleyen BOREL, aynı zamanda cilt tahrişinin de önüne geçiyor. Nisan 2020 tarihinden itibaren kullanımda olan BOREL’in bugüne kadar 100 ml şişelerinden toplam 5 milyon 629 bin adet, 1 lt şişelerinden 164 bin 939 adet ve 5 lt şişelerinden 69 bin 67 adet olmak üzere toplamda 5 milyon 863 bin 6 adet satıldığı öğrenildi.