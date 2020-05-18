BOREL 4 milyon adet satış yaptı

BOREL’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine geçilmişti. Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu “100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Bu rakama her gün binler ekleniyor” dedi.