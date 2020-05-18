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  3. BOREL 4 milyon adet satış yaptı

BOREL 4 milyon adet satış yaptı

BOREL 4 milyon adet satış yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Eti Maden tarafından üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyona yaklaştı.

BOREL’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine geçilmişti. Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu “100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Bu rakama her gün binler ekleniyor” dedi. 


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