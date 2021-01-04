Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK, SGK, BAĞKUR, MTV, Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili başvurularda süre uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan karara göre yapılandırma başvurusu ve ilk taksit süresi uzatıldı. KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcu kapsayan bu kanunla birlikte vatandaşlar borçlarını 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı yakalıyor. Peki, Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma kanununda yapılan düzenleme ile birlikte 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı. 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.

VERGİ BORÇLARINDA FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.

İLK TAKSİT NE ZAMAN YATIRILACAK?

Vergi borçlarıyla il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksiti Ocak 2021'de, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de Şubat 2021'de ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 90 İNDİRİM

Borçlular, yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.