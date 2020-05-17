Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.