Booking.com'dan Türkiye kararı: Ofis açıp vergi ödeyecekler

Hollanda merkezli dünyaca ünlü rezervasyon sitesi Booking.com'un, Türkiye'de ofis açmayı ver vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Son dakika gelişmesine göre, adımların atılmasından sonra sitenin erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haber de Booking.com'dan geldi. Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle 2017'de erişim engeli getirilen Booking.com'un yetkilileri, erişimin kaldırılması için Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

OFİS AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor.

500 BİN TL TEMİNAT

Mahkemenin kararında, "Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. 'booking.com' olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz', 'En düşük fiyatlar', 'Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir' vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" denildi.