Bölgeye 1500 konut yapılacak... Tozkoparan'da örnek dönüşüm başlıyor

Türkiye’de 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutu acil dönüştürmek için gaza basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tozkoparan’da 1500 bağımsız bölümü yenilemek için harekete geçti. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilecek ‘Tozkoparan Dönüşüm Projesi’nin 2 ay içinde temeli atılıp, 1.5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında 62’si dükkan, 1438 konut dönüşerek hak sahiplerine teslim edilecek. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Ayrıca hak sahiplerine 5 aylık peşin olarak 7.500 lira kira yardımı, 3 bin lira da taşınma yardımı yapılacak.

BÜYÜK RİSK VARDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören’de projeyle ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin örnek bir proje olacağını söyledi. Tozkoparan kaybedecek bir dakika bile olmadığına dikkati çeken Bakan Kurum, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nin bu bölgeye dair raporunu bakanlığa sunduğunu, akademisyenlerin riskli alandaki 84 binayı tek tek incelediğini belirtti. Bakan Kurum, binaların kolonlarında düşey çatlaklar bulunduğunu, beton malzemenin elle ufalanacak halde olduğuna dikkati çekti.

MAĞDURİYET YOK



1.137 sağlıksız konut bulunduğunu ve bunların 84’ünün hak sahiplerinin, 218’inin de tek katlı gecekondulardan oluştuğunu söyledi. Bakan Kurum, “Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizle 62’si dükkan, 1438’i konut olmak üzere 1500 bağımsız bölüm yapacağız. Bu alan, konumu itibarıyla önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında bulunuyor. Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak biz taşın altına elimizi koyuyoruz” diye konuştu.

Bölgede 62 dükkan ve 1438 adet konut dönüşecek.



‘PROJE BİTİNCE EVLERİN FİYATI 1 MİLYONA ÇIKACAK’



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konutların her biri için yüzde 40’a varan destek vereceklerinin altını çizen Bakan Kurum “125 ila 135 metrekare olacak 3+1 daireler için 220 bin, 95 ila 110 metrekare olacak 2+1 daireler için de ortalama 180 bin lira ödenecek. Bu ödemeler de 15 yıla varan vadelerle kiradan bile az taksitlerle yapılacak. Ödemelere proje teslim edildiğinde başlanacak. Proje bitince yaptığımız daireler 1 milyon liranın üzerinde bir fiyata sahip olacak” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, hak sahibi vatandaşlara ilk etapta 5 aylık peşin olarak 7 bin 500 lira kira yardımı, kiracılara da 3 bin lira taşınma yapılacağını söyledi.

İSTANBUL’A 1 YILDA 15 BİN KONUT



Bakan Kurum, İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Bugün İstanbul’un hangi mahallesine giderseniz gidin, bakanlığımızın kentsel dönüşüm çalışmalarını mutlaka görürsünüz. İstanbul’da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. İstanbul’da yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı Hacıhüsrev, Esenler ve Fikirtepe’de yeni konutlar ve iş yerleri yapıyoruz. Sadece son 1 yılda İstanbul’umuzda 15 bin konutun temellerini attık. 10 binlerce konutumuzun projelerini hazırladık.”