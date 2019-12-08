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  3. Boğaziçi Ekspresi bugün tekrar seferlere başlıyor

Boğaziçi Ekspresi bugün tekrar seferlere başlıyor

Boğaziçi Ekspresi bugün tekrar seferlere başlıyor

Ankara ile Sakarya arasında YHT’lerin durmadığı ara istasyonlarda Boğaziçi Ekspresi sefer yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi’nin bugünden itibaren yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi. Turhan, ilk YHT’nin hizmete girdiği 2009’dan bu yana 52.4 milyon yolcu taşındığı bilgisini vererek, bu trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işleyen ana hat ve bölgesel trenlerin de hatırı sayılır miktarda yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. 

EN UZAK MESAFE 55 TL 

1 Şubat 2013’te seferlerine ara verilen Boğaziçi Ekspresi’nin yeniden hizmet sunması için çalışma yaptıklarını söyledi. Turhan, şunları kaydetti: “Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi’yle seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak.  En uzak mesafe ücreti 55 lira.”


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