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Boeing'in motor tedarikçisinden Airbus hamlesi

Boeing'in motor tedarikçisinden Airbus hamlesi

Wall Street Journal´ın haberine göre, elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ABD merkezli General Electric'in (GE), havacılık şirketi Airbus ile Airbus´ın A330neo yolcu uçağına yeni bir motor tasarlamak ve satmak için görüşüyor.

WSJ haberinde, Boeing´in motor tedarikçisi de olan GE, Boeing'in 787 Dreamliner´ın üretimini azaltacağını açıklamasının ardından, konuya yakın kişilerin gazeteye GE´nin Dreamliner ile aynı varyantı A330neo için üreteceğini söyledikleri belirtildi.

Gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayan şirket yetkilileri, "müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyip karşılamak için aralıksız çalıştıklarını ve mevcut uçak motorlarına yeni teknolojiler uygulamayı sürdürdürdüklerini" vurguladılar.

(DHA)


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