Boeing'in motor tedarikçisinden Airbus hamlesi

WSJ haberinde, Boeing´in motor tedarikçisi de olan GE, Boeing'in 787 Dreamliner´ın üretimini azaltacağını açıklamasının ardından, konuya yakın kişilerin gazeteye GE´nin Dreamliner ile aynı varyantı A330neo için üreteceğini söyledikleri belirtildi.

Gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayan şirket yetkilileri, "müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyip karşılamak için aralıksız çalıştıklarını ve mevcut uçak motorlarına yeni teknolojiler uygulamayı sürdürdürdüklerini" vurguladılar.

(DHA)