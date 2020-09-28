Bodrum'a yatırımcı akını: 5 milyar dolarlık proje var

Pandemiyle hız kesen turist atağı, yerini yatırımcılara bıraktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımın pandemi sürecinde de hız kesmediğini belirterek, “İlçemizde şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı” dedi. Salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum’u da olumsuz etkilediğini belirten Aras, yabancı turistte kaybın yüzde 90’a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.

YAZLIKÇI BU YIL KALICI



Aras, turizm sezonunun pandemi nedeniyle uzadığını, otellerde doluluk oranının sezon sonu olmasına rağmen iyi düzeyde olduğunu kaydetti. Yabancı turistteki kayba karşı yerli ziyaretçilerden ciddi ilgi gördüklerini ifade eden Aras, “Pandemiye rağmen yerli turist temmuzdan itibaren Bodrum’a akın etti. Bodrum’da ikinci evi olanların da kente gelmesiyle ilçemizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu sayede kaybımız bir nebze de olsa hafifledi. Nüfusumuz yazlıkçıların gelmesiyle yazları 400 bine ulaşır. Eylül itibarıyla tekrar 200 binlere gerilemeye başlar. Ancak bu yıl azalma yaşanmadı. Hala 400 bin kişi Bodrum’da kalıyor. Salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum’da kalacak” diye konuştu.

ÜST SEGMENT TURİZM



Aras, ilçenin yıllardır çok cazip bir turizm destinasyonu olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti. Turizmde yaşanan ilerlemenin yerli ve yabancıları cezbettiğini, insanların Bodrum’a tatile gelmek, buradan ev almak, burada yaşamak ve yatırım yapmak için adeta yarıştığını aktaran Aras, şöyle konuştu: “Bodrum artık lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok önemli markalar ilçemize geldi. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatı Bodrum’u benzer destinasyonlardan ayırdı.”

EN ÇOK ABD VE ALMANYA’DAN



Ahmet Aras, Bodrum’da yatırım yapmak isteyen yabancıların; otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre gibi kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlarda yatırıma ilgi gösterdiğini anlattı. ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Ortadoğu’dan bugüne kadar ciddi ilgi gördüklerini vurgulayan Aras, bu ilginin sürdüğünü, ünlü markaların Bodrum için proje geliştirdiği duyumları aldıklarını bildirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ OTEL MARKALARI KAPIDA



“Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurtdışından çok seçkin otel markaları Bodrum’a gelmeyi sürdürdü” diyen Aras, şunları söyledi: “Salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oldu. Süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın daha da artmasını bekliyoruz. Dünyada sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markası, sadece ABD’de hizmet veren bir otel Türkiye’de sadece Bodrum’da yatırım yaptı. Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum’da. Şu anda önemli markalar da kapıda.”