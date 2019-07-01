BMW'den elektrik alan Karsan Avrupa atağında

Sümer Demirciler

Yerli ticari araç üreticimiz Karsan, Avrupa pazarındaki büyümesine yeni ürünleriyle devam ediyor. Şirket elektrikli ürün gamının yepyeni üyesi Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW i bataryasına sahip olan Atak Electric, tek şarjda ulaştığı 300 kilometre menzile büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca, 8 metre sınıfının öncüsü olan Atak’ın yeni yüzü de ilk kez Atak Electric’le birlikte görücüye çıktı.

BMW ile yapılan işbirliğinin ilk üyesi yüzde 100 elektrikli Jest’in Avrupa’da 35’ten fazla sipariş aldığının altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “Geçtiğimiz yıl prototipini tanıttığımız Atak Electric için kolları sıvadık. Atak Electric’le birlikte aynı zamanda Atak’ın yeni yüzünü de ilk kez uluslararası arenada hem Türk hem Avrupa’nın dört bir yanından gazetecilere tanıtıyoruz” dedi.

BİR YILDA İKİ ELEKTRİKLİ

“Yüzde 100 Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik açıklaması yapan Okan Baş, “Seri üretimimiz ağustos ayında başlıyor. İlk hedefimiz Avrupa. Fransa, Almanya, Romanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan gibi ülkelerde pazarlama çalışmalarına başlıyor. Menzili dikkate alındığında avantajlı fiyatımızla iddialıyız” diye konuştu.

1500’DEN FAZLA SATIŞ

“Sipariş üzerine üretimini gerçekleştirdiğimiz Atak modelimizden bugüne kadar 1500’ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı satış yaptık” diye konuşan Baş, “Tek vardiyada 1000 adet Atak yapabiliyoruz, bunun 250’si Atak Electric olabilir. Talep artarsa vardiya sayımızı artırarak ihtiyaca cevap verebilecek kapasitemiz var. Yurtdışı açılımı yalnızca ihracatla sınırlı değil. Industria Italiana Autobus SpA’nın (IIA) yüzde 28.6 hissesini satın aldık" dedi.

BAĞIMSIZ ÇOK MARKALI ÜRETiM

Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. 50 yıldır Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, Hyundai için H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, BMW ile olan işbirliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Şirket kuruluşundan bu yana toplam 300 bin adet ticari araç üretimiyle de dikkat çekiyor.

3 AYDA % 35 BÜYÜME

2019 yılı ilk 3 ayda ciroyu değerlendirdiğimizde geçen senenin aynı dönemine gore yüzde 35’lik büyüme gerçekleşerek yaklaşık 375 milyon TL’lik ciro elde ettik. Aynı dönem için esas faaliyet kârımız ise geçen senenin ilk 3 ayına göre yüzde 64 oranında büyüyerek 69.7 milyon TL seviyelerine ulaştı” açıklaması yaptı.