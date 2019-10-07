Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor? 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıl 23 Kasım tarihine denk gelen indirim zamanı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

BLAK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.

Black Friday teriminin ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıkmıştır. Fakat Black Friday terimi ilk zamanlarda Şükran Günü'nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılıyordu. 1961 yılında ortaya çıkan Black Friday terimi ve kullanımı 20 yıl aradan sonra başka bir anlam kazandı. Yıllar geçtikçe başka bölgelerde de kullanılmaya başlanan Black Friday terimi bir süre sonra perakendecilerin indirim yaptığı gün anlamı kazandı.

KARA CUMA NEDİR?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD’deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış. İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.

Aslında Black Friday ilk olarak Amerika’da kutlanmaya başlanmış. Fakat sonrasında bu günü İngiltere ve Kanada’da kutlamaya başlamıştır. Fakat İngiltere ve Kanada’nın Black Friday olarak adlandırdıkları tarih, ABD’ninkinden farklıdır. Dünyada genel olarak talep gören Kara Cuma etkinliği ise ABD’de kutlanan Black Friday günüdür. Bu günde dünyanın önde gelen perakendecileri önemli indirimler yaparlar. Özellikle Amerika’da bazı mağazalar, ürünlerini maliyetine satarak yoğun talep görürler. Son yıllarda ülkemizde de bazı mağazalar Kara Cuma ismi altında çeşitli etkinlikler yapmakta. Elbette bu etkinliklerin, Amerika’daki gibi büyük oranda olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de normal zamana göre daha fazla indirimin olduğu söylenebilir.

Özellikle son yıllarda, ülkemizdeki Black Friday etkinliklerinin sayısı da artmış durumda. Black Friday nedir, ne değildir bilen pek fazla yok ama bu günde etiketlerin hayli aşağı düştüğü bir gerçek. Zaten bizi ilgilendiren kısmı da bugünde önemli indirimlerin olması. Yoksa Şükran günüymüş, sonrasıymış, bizleri pek ilgilendirmiyor.

Bu kapsamdaki indirimlerin özellikle oyunculara yaradığını söylemek mümkün. Çünkü Steam, PS Plus ve Xbox Live’daki indirimlere dijital olarak erişmek çok daha kolay. Örneğin şu aralar PS Store’da çok makul indirimler mevcut.