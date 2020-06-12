Bizim Mahalle 1. Etap satışta

Emlak Konut GYO, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ sloganıyla 2 Haziran’da yeni bir kampanya başlattı. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı’da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle’nin birinci etabı satışa sunuldu. Halkalı Millet Bahçesi’ne komşu, Küçükçekmece Gölü’nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimari ve örnek şehircilik anlayışıyla hayat buluyor.

MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU

Proje, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7’den 70’e herkesin buluşma noktası olacak. İstanbul’a ve bölgeye değer katacak proje, özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yaşatmayı hedefliyor. Proje, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi’yle birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Satışa çıkan projede ayrıca, farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.

PROJEYE DAHA İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ



Bizim Mahalle 1. Etap’ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Proje, insanı yaşamın merkezine alan mahalle konseptiyle dün satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle’nin diğer etaplarının da yakında satışa sunulması için çalışmalar sürüyor.