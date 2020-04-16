'Biz Bize Yeteriz Kampanyası' için eşya piyangosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak isteyen Hitay Holding, Milli Piyango işbirliğiyle bir eşya piyangosu çekilişi gerçekleştirecek.
Toplam 1 milyon TL değerinde 2 adet BMW otomobilin verileceği piyango satışlarına bilyoner.com’un sanal bayileri aracılığıyla internet üzerinden dün başlandı. Çekilişe katılmak isteyen 18 yaşın üzerindeki vatandaşların 15 Mayıs gece yarısına kadar 5 TL’lik bilet alması yeterli.
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14 yıl sonra ilk kez yapılan eşya piyangosunu bir toplantıyla duyuran Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, “16 Mayıs saat 14.00’te yapılacak çekilişle kaldıraç etkisi yaratıp kampanyaya 3 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Milli Piyango Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel de başka firmalardan da benzer adım beklediklerini söyledi.