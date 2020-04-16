'Biz Bize Yeteriz Kampanyası' için eşya piyangosu

Toplam 1 milyon TL değerinde 2 adet BMW otomobilin verileceği piyango satışlarına bilyoner.com’un sanal bayileri aracılığıyla internet üzerinden dün başlandı. Çekilişe katılmak isteyen 18 yaşın üzerindeki vatandaşların 15 Mayıs gece yarısına kadar 5 TL’lik bilet alması yeterli.

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14 yıl sonra ilk kez yapılan eşya piyangosunu bir toplantıyla duyuran Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, “16 Mayıs saat 14.00’te yapılacak çekilişle kaldıraç etkisi yaratıp kampanyaya 3 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Milli Piyango Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel de başka firmalardan da benzer adım beklediklerini söyledi.