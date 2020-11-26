Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor

Bitcoin, Çarşamba günü erken saatlerde 19,500 dolara kadar yükselerek, üç yıl önceki 19,891.99 dolarlık tarihi yüksek düzeyine 400 dolar kadar yaklaşmıştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, başta Bitcoin olmak üzere, kripto para birimlerinin son günlerdeki tırmanışı, Kovid-19 pandemisi kaynaklı kriz sürecinde ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler ve borsalardaki sert iniş-çıkışların yanında, büyük merkez bankalarının para birimlerinin dijital versiyonlarına ilişkin hazırlıklar ve kurumsal alımlar destekliyordu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.05 düşüşle 16,832.13 dolara kadar inerken, hacim bakımından ikinci sırada yer alan Ether de yüzde 15.26 düşüşle 501.05 dolara geriledi.