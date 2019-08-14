Bitcoin 10 bin 500 doların altında

Toplam 2,447 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.08 düşüşle 10 bin 495 dolara geriledi ve 187 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.5´ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.48 ve yüzde 1.93 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükselirken, en büyük 100´den de son 24 saatte 83´ü düştü ve yüzde 15.26 ile en çok 71´inci sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Söz konusu düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3 düşüşle 278 milyar 430 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 211 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 7.08

2.Ethereum yüzde 1.70

3.Ripple yüzde 1.48

5.Litecoin yüzde 2.48

6.Binance Coin yüzde 4.32

7.Tether yüzde 0.52

8.EOS yüzde 0.54

10.Stellar yüzde 1.71 düşerken,

4.Bitcoin Cash yüzde 2.48

9.Bitcoin SV yüzde 1.93 yükseldi.

(DHA)