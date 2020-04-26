Bir 'tık'la düğün alışverişi kapıda!

Kovid-19 nedeniyle düğünlerin ertelenmesine karşın çiftler, mobilya ve züccaciye ürünleri gibi düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürüyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye’de yılda ortalama 550 bin çiftin evlendiğini hatırlattı. Öksüz, “Çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor. Son dönemde online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 YÜKSELDİ

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da, düğün sezonunun açıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Çiftler, ev kurmak için ortalama 50 bin liralık bütçe ayırıyor. Evlenecek bazı çiftler koronavirüs nedeniyle mobilyalarını internetten seçmeye başladı. Bu süreçte internetten siparişlerin arttığını gözlemliyoruz. Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30’luk artış söz konusu.”



EKMEK YAPMA MAKİNESİ DE ÇEYİZE GİRDİ



MESUT Öksüz, yapılan bir araştırmaya göre, evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30’unun online alışverişi tercih ettiğini, çiftlerin yüzde 23’ünün ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21.1’inin küçük ev aletleri, yüzde 15.2’sinin sofra takımları ve pişirme gereçleri satın aldığını anlattı. Son dönemde evlenecek çiftlerin, koronavirüs dolayısıyla ekmek yapma makinesi gibi inovatif ürünleri de çeyizlerine eklemeye başladığını aktaran Mesut Öksüz, söz konusu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700 oranında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

