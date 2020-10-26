Bir müjde de altın sondajından gelecek

Doğalgazda keşfedilen rezervlerin ardından bir müjde de altından bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın’la ilgili ellerinde 200’ün üzerinde ruhsat olduğunu, ciddi bir sondaj çalışmasına başladıklarını belirterek, “Rahatlıkla söyleyebilirim ki, çalışmalarımız olumlu. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz” ifadelerini kullandı.

TVF’YE DEVREDEBİLİRİZ



Gülal, Akın Çorap fabrikasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devraldıklarından bu yana Koza Altın’ın hemen hemen yüzde 100 büyüdüğünü belirten Gülal, “Sadece günlük neması 1.5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. 6 milyar liralık bir fon oluştu” dedi. Gülal, şirketlerin sahip olduğu uçaklara ilişkin de, “Uçakları satmakla alakalı bir irade ortaya koyduk, ilana çıktık. Erciyes Anadolu Holding’de 1, Koza’da da 1 uçağımız var” diye konuştu. Gülal, şunları söyledi: “Koza Altın, çok stratejik bir firma, altın üretiyoruz. Bunu belki Türkiye Varlık Fonu’da devredebiliriz. Erciyes Anadolu Holding ve Aydınlı Grup için de halka arz çalışması yapılabilir.”

SANDALYE FABRİKASI



TMSF Başkanı Gülal, Erciyes Anadolu Holding’le ciddi bir enerji yatırımı yaptıklarına değinerek, “Şu an elimizde 504 megavatlık yenilenebilir enerji yapısı oluştu. Tek parselde kurulu Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi yatırımı, Van’daki 55 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla bizde. Toplamda da yarısı faal olan 248 megavatlık yatırımla birlikte toplam enerji yatırımımız 318 milyon dolar oldu” dedi. Bir de sandalye fabrikası yaptıklarını anlatan Gülal, burada da 600 kişi istihdam edeceklerini, ay sonunda açılışını yapmayı planladıklarını bildirdi. Ataşehir’de 1.113 konutluk inşaat projesi yaptıklarını anlatan Gülal, buradan gelecek hasılatla önemli bir kamu alacağını tahsil edeceklerini kaydetti.

200 MİLYON TL’LİK 7 OKUL YAPTIRACAK



Tablet projesine 20 milyon lira katkı sağladıklarını ifade eden Gülal, İstanbul’da 6, Kayseri’de de 1 okul yapacaklarını anlattı. Gülal, okulların her birinin maliyetinin ortalama 25-30 milyon lira olacağını, toplam 200 milyon liralık yatırım yapacaklarını aktararak, “Sultanbeyli ve Çekmeköy’de yapacağımız okulun yer teslimleri yapıldı. Kasım ayında temelini atacağız” dedi. Gülal ayrıca, “Okullarımızı Koza Altın’dan finanse edeceğiz ve bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım” ifadelerini kullandı.

AĞRI’DA REZERV BULDUK MARTTA TEMEL ATACAĞIZ



TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın’la ilgili ellerinde 200’ün üzerinde ruhsat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu dönemde ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Ağrı’da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz.” Gülal ayrıca, “An itibarıyla 804 şirketimiz var. Öz kaynak büyüklüğü 27.6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66.5 milyar lira. Bu şirketlerde öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük” dedi.

NAKSAN’IN FABRİKALARI SATIŞA ÇIKTI



TMSF, Naksan Grubu’na ait Royal Halı, Atlas Halı ile Naksan Plastik’in Gaziantep’teki varlıklarını toplamda yaklaşık 1.8 milyar liraya satışa çıkardı. Naksan Plastik için muhammen bedeli 1 milyar 126 milyon lira, Royal ve Atlas Halı için 353 milyon lira olarak belirlendi. Gaziantep’te bulunan BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikası ise 87.5 milyon liraya satılacak. Naksan AŞ’nin Nakpilsa fabrikası ise 315 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.