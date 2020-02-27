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BiP'e ‘Mobil Oscar'

BiP'e ‘Mobil Oscar'

Türkiye'de ve 192 ülkede 42 milyon kişi tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global Mobil Ödülleri'nde (GLOMO) büyük ödül kazandı.

100 DİLE ANLIK ÇEVİRİ

Açıklamaya göre, bu sayede Turkcell, GLOMO’da Türkiye’den ödül alan tek şirket oldu. Dijital servislerini sürekli geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “BiP’e eklediğimiz ve sohbet sırasında anlık olarak 100’den fazla dilde anlık çeviri yapabilme özelliğinin, Global Mobile Awards ödüllerinde ‘En Yenilikçi Mobil Uygulama’ ödülüne layık görülmesi bizi çok memnun etti. Bu topraklarda geliştirdiğimiz uygulamaların dünyanın her köşesine yayılması bizi gururlandırıyor” dedi.


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