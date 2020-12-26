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26 Aralık 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Binalara ‘dijital kimlik' çalışması

Binalara ‘dijital kimlik' çalışması
- YELDA GÖKDAĞ

Her binaya, ‘mimarı, mühendisi, kullanılan malzemelerin özellikleri' gibi detaylarının kaydedildiği bir barkod numarası verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği’yle birlikte yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bakanlık derneğin ‘Her binaya barkod üzerinden kimlik belirleyelim’ önerisini kabul etti. Projenin detaylarını paylaşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, “Uygulamanın her şeyini hazırladık. Örneğin evinizi satın aldığınız bir müteahhitle 3 yıl sonra çelik kapısından problem yaşadınız, kimi arayacağınızı biliyor musunuz? Yapı denetiminiz kimden? Hepsini tek tek göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

DEVRİM GİBİ PROJE

Şahin, şöyle devam etti: “Altyapısı hemen hemen oluştu. Bir ilçemizde uygulamaya başlayacağız. Mesela, o bölgede deprem oldu. Elinizde tabletle geldiğinizde ada parseli girip o barkodu okuttuğunuzda buranın inşaat mühendisi kim ise, çıkacak. Eğer çıkarabilirsek, bu inanılmaz bir devrim olacak. Kovid-19’dan dolayı yapamadık ama Almanya, Belçika ve Fransa’da yapılıyor bu iş. Bizim bütün dökülen betonlarımız şu an kayıt altında.” 

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