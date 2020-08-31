BİM market 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu burada

Salı günü ağırlıklı olarak indirimli gıda ürünlerine yer veren BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. BİM'de yeşim taşlı yüz masaj aleti 15,90 TL'den, yüz temizleme fırçası 9,95 TL'den, yüz kesesi 4,95 TL'den, aloe vera jel 19,90 TL'den satışa sunuluyor.