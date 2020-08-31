31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56 | Son Güncelleme:
BİM market 4 Ağustos aktüel ürünler kataloğu burada
BİM'de bu hafta Salı günü eşim taşlı yüz masaj aleti 15,90 TL'den, yüz temizleme fırçası 9,95 TL'den, yüz kesesi 4,95 TL'den, aloe vera jel 19,90 TL'den, 5'li makyaj aksesuar seti 19,90 TL'den, makyaj fırçası temizleme aparatı ise 4,95 TL'den, Golden Rose 3'lü Manikür oje seti 11,90 TL'den satılıyor.
Salı günü ağırlıklı olarak indirimli gıda ürünlerine yer veren BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. BİM'de yeşim taşlı yüz masaj aleti 15,90 TL'den, yüz temizleme fırçası 9,95 TL'den, yüz kesesi 4,95 TL'den, aloe vera jel 19,90 TL'den satışa sunuluyor.