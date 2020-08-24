BİM 25 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: BİM'e yarın neler geliyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Bu hafta Salı günü BİM'e iç giyim ve ev giyim ürünleri geliyor. BİM 25 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna göre çizgili kadın pijama takımı 54,90 TL'den, kadın korse 24,90 TL'den, 3'lü Spor Soket Çocuk Çorap 7,95 TL'den satılıyor.