17 Eylül 2020 Perşembe 13:46 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. Onlarca indirimli ve kaliteli ürün bu cuma raflardaki yerlerini alacak. Stoklarla sınırlı olan ve kısa sürede tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM 18 Eylül kataloğuna göre, Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL'den, Starcom Selülit Giderici Masaj Aleti 49,90 TL'den, Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 22,90 TL'den satılıyor...
BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta evini yenilemek isteyenler için ihtiyaç duyulan tüm boya malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, teknolojik elektronik aletler ve çocuk oyuncakları yer alıyor. Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL'den, Starcom Selülit Giderici Masaj Aleti 49,90 TL'den, Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 22,90 TL'den, Paşabahçe 6'lı Tatlı Tabağı 15,90 TL'den, Müzikli Işıklı Oyuncak Gitar 99,90 TL'den satılıyor.