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  3. BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:58 | Son Güncelleme:

BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM 14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'de bu hafta Dijitsu 42' FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL'den, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL'den, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL'den, 2'li Porselen Kupa 17,90 TL'den satılıyor...

Mutfak eşyalarından, elektronik eşyalara kadar birçok aktüel ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM'de bu hafta Dijitsu 42' FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL'den, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane 49,90 TL'den, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL'den, 2'li Porselen Kupa 17,90 TL'den satılıyor...  

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