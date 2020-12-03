BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? 4 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'in aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteri kitlesi ihtiyacı olduğu ürünleri uygun fiyatlarla satın almak istiyor. BİM'de bu hafta Katı Meyve Sıkacağı 249 TL'den, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL'den, Şans Bambusu Canlı Bitki 6,95 TL'den, Geniş Step Kaşıklık 4,95 TL'den, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL'den, Erkek Kaşe Kaban 129 TL'den, Tunik Kadın Gömlek 29,90 TL'den satılıyor. 4 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.