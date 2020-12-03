03 Aralık 2020 Perşembe 10:21 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? 4 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
4 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM müşterileri bu hafta hangi aktüel ürünlerin geldiğini katalogtan öğreniyor. BİM 4 Aralık 2020 kataloğuna göre, Katı Meyve Sıkacağı 249 TL'den, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL'den, Geniş Step Kaşıklık 4,95 TL'den, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...
BİM kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'in aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteri kitlesi ihtiyacı olduğu ürünleri uygun fiyatlarla satın almak istiyor. BİM'de bu hafta Katı Meyve Sıkacağı 249 TL'den, Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL'den, Şans Bambusu Canlı Bitki 6,95 TL'den, Geniş Step Kaşıklık 4,95 TL'den, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL'den, Erkek Kaşe Kaban 129 TL'den, Tunik Kadın Gömlek 29,90 TL'den satılıyor. 4 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.