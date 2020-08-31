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  3. BİM market 18 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu burada
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:56 | Son Güncelleme:

BİM market 18 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu burada

BİM market 18 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu burada

Kataloğa göre, Dalin Bebek Kolonyası 11,90 TL'den, bebek kulak çubuğu 2,95 TL'den, bebek banyo eldiveni 8,95 TL'den, desenli ev elbisesi 24,90 TL'den satışa sunuluyor.

Bu Salı BİM markette 86 adet Maxi Bebek Bezi 48,90 TL'den, Dalin köpük sabun 8,45 TL'den, Aynalı tarak 7,95 TL'den, 6'lı Alüminyum Kase 1,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM market 18 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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