14 Aralık 2020 Pazartesi 10:10 | Son Güncelleme:
BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı!
BİM 15 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. Binlerce BİM müşterisi yarın BİM'e neler geleceğini, hangi ürünlerin indirimli olarak satılacağını öğrenmek istiyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile bijüteri ürünlerine ağırlık veriliyor. BİM kataloğuna göre, 90'lı Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 89,90 TL'den, Ovma Teli 4,95 TL'den, Led Ampullü Makyaj Aynası 49,90 TL'den, Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 15,90 TL'den satışa sunuluyor...
BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile bijuteri ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğuna göre, Golden Rose Crayon Matte Ruj 12,90 TL'den, Golden Rose Maskara 17,50 TL'den, İnci Taç 9,95 TL'den, Çubuklu Ortam Kokusu 14,90 TL'den, Işıltılı El Portföy Çantası 39,90 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı...