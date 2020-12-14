BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı!

BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile bijuteri ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 15 Aralık 2020 aktüel kataloğuna göre, Golden Rose Crayon Matte Ruj 12,90 TL'den, Golden Rose Maskara 17,50 TL'den, İnci Taç 9,95 TL'den, Çubuklu Ortam Kokusu 14,90 TL'den, Işıltılı El Portföy Çantası 39,90 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı...