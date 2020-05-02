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  3. BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bu hafta neler geliyor" BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta için Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'in bu haftaki kataloğu yine dopdolu. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğuna göre, makyaj aynalı taşınabilir şarj aleti 59,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, New Well Far Paleti 17,90 TL'den, 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...

BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM her hafta raflarını aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. Binlerce BİM müşterisi bu hafta BİM'e neler geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğuna göre, makyaj aynalı taşınabilir şarj aleti 59,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, New Well Far Paleti 17,90 TL'den, 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL'den, Baskılı Çanta 14,90 TL'den, eğitimli ayak törpüsü 5,95 TL'den, Ayak Bakım Maskesi 6,95 TL'den, Göz Çevresi Maskesi 6,95 TL'den satılıyor. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.


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