BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM her hafta raflarını aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. Binlerce BİM müşterisi bu hafta BİM'e neler geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğuna göre, makyaj aynalı taşınabilir şarj aleti 59,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, New Well Far Paleti 17,90 TL'den, 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL'den, Baskılı Çanta 14,90 TL'den, eğitimli ayak törpüsü 5,95 TL'den, Ayak Bakım Maskesi 6,95 TL'den, Göz Çevresi Maskesi 6,95 TL'den satılıyor. BİM 5 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.