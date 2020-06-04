04 Haziran 2020 Perşembe 09:19 | Son Güncelleme:
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla araştırılıyor. BİM Cuma günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasakları nedeni ile Çarşamba günleri aktüellerini satışa sunan BİM artık kendi gününde aktüellerini satışa sunuyor. BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor...
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. BİM'in fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler kataloğu incelemek istiyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek aktüel ürünleri getiren BİM'de bu hafta Philips süpürge 649 TL'den, otomatik sıvı sabunluk 59,90 TL'den, kadın pijama takımı 29,90 TL'den, kadın plaj terliği 9,95 TL'den, Pilsan kaydırak 99 TL'den satılıyor. BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle...