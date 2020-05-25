BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM aktüel ürünleri bu hafta da dopdolu. Binlerce BİM müşterisinin araştırdığı "BİM'e bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtı belli oldu. BİM'de bu hafta çocuklarınızı sevindirecek oyuncaklardan, kamp ürünlerine kadar, kişisel ihtiyaçlarınızdan organizer çeşitlerine kadar çeşitli ürünler geliyor.Bu hafta Çarşamba günü BİM'e gelecek ürünler arasında 5 in 1 Scooter 249 TL'den, Barbie Kek ve Pizza Oyun Seti 24,90 TL'den, Ortopedik Yastık 27,50 TL'den, çok amaçlı büyük kutu 16,90 TL'den, terlik 15,90 TL'den, Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2.299 TL'den satılıyor. BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.