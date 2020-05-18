BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce BİM müşterisinin merakla araştırdığı haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta Cuma günü aktüel ürünlerini getiren BİM market geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünlerini Çarşamba günü satışa çıkaracağını açıkladı. BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2.650 TL'den, Çift Fonksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi 199 TL'den, LAV 3’lü Yaldızlı Su Bardağı 14,90 TL'den, Pamuklu yolluk 21,90, Taşlı Sandalet Kız Çocuk 19,90 TL'den, Lisanslı Karton Oyun Evi 34,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

