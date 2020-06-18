BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce BİM müşterisi yarın itibari ile BİM marketlere hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu inceliyor. Evin ihtiyaçlarından kamp malzemelerine kadar aktüeller getiren BİM'de bu hafta Singer dikiş makinesi 429 TL'den, köpük çıkarıcı asa 3,95 TL'den, 16 jant bisiklet 259 TL'den, 3 bölmeli sıvı sabunluk 14,90 TL'den, Hometech tablet 649 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 19 Haziran aktüel ürünlerin tamamı...