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  3. BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
18 Haziran 2020 Perşembe 09:35 | Son Güncelleme:

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM'e bu hafta neler geliyor" BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Bim market her hafta olduğu gibi bu cuma günü de birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Mutfak eşyasından elekrikli ev eşyasına kadar, erkek-kadın giyimden, çocuk ürünleri ve oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi olan BİM bu hafta da 7'den 70'e herkese hitap ediyor. BİM 19 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre, 26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL'den, Tefal buharlı ütü 219 TL'den, katlanır piknik masası seti 189 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM kataloğunun tamamı..

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce BİM müşterisi yarın itibari ile BİM marketlere hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Hızlıca tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu inceliyor. Evin ihtiyaçlarından kamp malzemelerine kadar aktüeller getiren BİM'de bu hafta Singer dikiş makinesi 429 TL'den, köpük çıkarıcı asa 3,95 TL'den, 16 jant bisiklet 259 TL'den, 3 bölmeli sıvı sabunluk 14,90 TL'den, Hometech tablet 649 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 19 Haziran aktüel ürünlerin tamamı...

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