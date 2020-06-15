BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce BİM müşterisi, "BİM'e bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bim her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Rebul parfüm 19,90 TL'den, Le Petit Marseillais Duş Jeli + Sabun 14,90 TL'den satılıyor.