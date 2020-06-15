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  3. BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:01 | Son Güncelleme:

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM'e bu hafta neler geliyor" BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getirmeye devam ediyor. Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduran BİM'in 16 Haziran 2020 kataloğu çıktı. Bu hafta Salı günü gıda ürünleri değil, kozmetik, temizlik ve bakım ile bijuteri ürünleri geliyor. BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Rebul parfüm 19,90 TL'den satılıyor...

BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Binlerce BİM müşterisi, "BİM'e bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bim her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Rebul parfüm 19,90 TL'den, Le Petit Marseillais Duş Jeli + Sabun 14,90 TL'den satılıyor.

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