BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını çeşitli ve uygun fiyatlarla dolduruyor. BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre, filtre kahve + kahve demleme seti 9,95 TL'den, Golden Rose maskara 13,90, Golden Rose göz farı 15,90 TL'den, Golden Rose likit mat ruj 15,90 TL'den satılıyor. BİM aktüel ürünlerin tamamı haberimizde yer alıyor.