BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından araştırılmaya başlandı. Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiren BİM raflarını birbirinden çeşitli ürünlerle dolduruyor. BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre, filtre kahve + kahve demleme seti 9,95 TL'den, Golden Rose maskara 13,90, Golden Rose göz farı 15,90 TL'den satılıyor. İşte aktüel ürünlerin tamamı...
BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını çeşitli ve uygun fiyatlarla dolduruyor. BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğuna göre, filtre kahve + kahve demleme seti 9,95 TL'den, Golden Rose maskara 13,90, Golden Rose göz farı 15,90 TL'den, Golden Rose likit mat ruj 15,90 TL'den satılıyor. BİM aktüel ürünlerin tamamı haberimizde yer alıyor.