BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM cuma günleri birbirinden çeşitki aktüellerle raflarını doldururuyor. BİM müşterilerin merakla araştırdığı BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre drone 199 TL'den, akülü ATV 399 TL'den, trambolin 399 TL'den, 20 jant bisiklet 459 TL'den, pompalı yüksek şişme yatak 279 TL'den, musluklu piknik termos 22,90 TL'den satışa sunuluyor...