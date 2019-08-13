BİM kaçta açılıyor? 2019 BİM bayramda kaç gün kapalı?

BİM kaçta açılıyor? sorusu bayramda BİM'den alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Birçok vatandaş bayramda market zincirlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'ni. bayramlarda belirlenen günlerde hizmet vermiyor. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM bayramda kaç gün kapalı? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. BİM ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülmektedir. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılmaktadır.

BİM BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI?

Bim alışveriş mağazaları; 2019 yılı Kurban Bayramı'nda birinci ve ikinci gün hizmet vermiyor. Üçüncüve dördüncü gün açık olacak. Fakat Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde açık olmaktadır.

BİM HAFTA İÇİ-HAFTA SONU ÇALIŞMA GÜNLERİ NELERDİR?

Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.