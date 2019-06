BİM bayramda açık mı? 2019 BİM bugün çalışma saatleri, kaçta açılıyor?

“BİM bugün açık mı?” sorusu bayramın gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Bayramda BİM açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran’da başladı. Sevilen market arasında yer alan BİM her dönemde yoğun ilgi görüyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramın birinci günü marketin kapalı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Ramazan Bayramı'nda da BİM marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık olması bekleniyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülmektedir. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılmaktadır.

Bim alışveriş mağazaları; Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve diğer dini bayramların ilk günü hizmet vermemektedir. Fakat Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde açık olmaktadır.

BİM HAFTA İÇİ-HAFTA SONU ÇALIŞMA GÜNLERİ NELERDİR?

Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.