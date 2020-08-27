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  3. BİM'e yarın neler geliyor? BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:25 | Son Güncelleme:

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'e yarın neler geliyor" BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. Geçtiğimiz hafta kırtasiye ürünlerine yer veren BİM'de bu hafta mutfak araç gereçleri, bebek oyuncakları, dikiş seti aksesuarları geliyor. BİM kataloğuna göre, Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL'den, Metal Modern Zebra Sandalye 149 TL'den, TV Sehpası 199 TL'den, oyuncak bebek puseti 69,90 TL'den satılıyor.

BİM müşterileri aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM market her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Playmat Yer Karosu 27,90 TL'den, Emsan 7 Parça Granit Set 259 TL'den, 3'lü Bambu Stantlı Kapaklı Baharatlık 89,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte 28 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

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