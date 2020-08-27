BİM'e yarın neler geliyor? BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM müşterileri aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM market her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Playmat Yer Karosu 27,90 TL'den, Emsan 7 Parça Granit Set 259 TL'den, 3'lü Bambu Stantlı Kapaklı Baharatlık 89,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte 28 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...