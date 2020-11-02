BİM aktüel ürünleri neler? 3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM'de bu hafta kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile kahve ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 119 TL'den, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, Kahve Dünyası Kaşık Çikolata 4,95 TL'den, 6'lı Kapaklı Kağıt Bardak 3,95 TL'den, Kahve Dünyası Filtre Kahve 15,90 TL'den satılıyor. İşte 3 Kasım 2020 BİM kataloğunun tamamı sizlerle...