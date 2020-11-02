02 Kasım 2020 Pazartesi 12:20 | Son Güncelleme:
BİM aktüel ürünleri neler? 3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından araştırılmaya başlandı. Cuma günlerinin yanı sıra salı günleri de indirimli aktüel ürünler getiren BİM'in 3 Kasım kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre bu salı BİM'de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile kahveseverlerin ilgisini çekebilecek ürünlere yer veriliyor. BİM 3 Kasım 2020 kataloğuna göre, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 119 TL'den, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, Kahve Dünyası Kaşık Çikolata 4,95 TL'den satışa sunuluyor...
3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM'de bu hafta kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile kahve ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. 3 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 119 TL'den, Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Doğal Kabak Lif 9,95 TL'den, Kahve Dünyası Kaşık Çikolata 4,95 TL'den, 6'lı Kapaklı Kağıt Bardak 3,95 TL'den, Kahve Dünyası Filtre Kahve 15,90 TL'den satılıyor. İşte 3 Kasım 2020 BİM kataloğunun tamamı sizlerle...