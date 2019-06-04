04 Haziran 2019 Salı 16:33 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 16:33
BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? Bu hafta gelen ürünler arasında Kumtel marka cam ankastre set 999,90 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Ürün içerisinde siyah cam davlumbaz, cam ocak ve cam panel fırın bulunuyor. Broşür içerisinde çift musluklu semaver 55 TL’den, yuvarlak borcam 19.90 TL’den, Linka kahve yanı su bardağı 12.50 TL’den, cam limon sıkacağı 5.95 TL’den, esnek kesme matı 4.95 TL’den, tek kişilik çok amaçlı örtü 27.90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.
7 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. 7 Haziran’da çift musluklu semaver 55 TL’den, yuvarlak borcam 19.90 TL’den, Linka kahve yanı su bardağı 12.50 TL’den, cam limon sıkacağı 5.95 TL’den, esnek kesme matı 4.95 TL’den, tek kişilik çok amaçlı örtü 27.90 TL’den, tek kişilik pike 23.50 TL’den, flamlı tişört kadın 12.90 TL’den, Huawei cep telefonu 879 TL’den satışa çıkarılıyor. Broşüde cam banyo gider kapağı 3.95 TL, meyve sebze oyunu 12.50 TL, kurbağa oyunu 5.95 TL fiyatı ile yer alıyor.
BİM 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU