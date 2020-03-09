BİM 5 bin personel alımı yapacak! BİM personel alım şartları nelerdir?

BİM 5 bin personel alımı yapacağını duyurması üzerine başvuru yapmak isteyen adaylar gerekli şartları araştırıyor. Güncel ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM personel alım şartları nelerdir? Farklı kadrolardan alım yapacak olan kuru ilanlarını İŞKUR üzerinden yayınladı. Kasa reyon, depo personeli, unlu mamüller personeli gibi farklı alanlarda yapılacak olan iş ilanı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

Askerlik görevini tamamlamış,

En az ilkokul mezunu.

BİM HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

BİM’in kariyer sayfası üzerinden hangi kadrolara personel alımı yapacağını yayınladı.

Genel Başvuru (Balıkesir Bölge)

Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge)

Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge)

Genel Başvuru (Nilüfer Bölge)

Trabzon Bölge Genel Başvuru

Unlu Mamüller Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Meyve-Sebze Personeli

Perakende Satış Elemanı

Mağaza Satış Elemanı

Depo Personeli

Muhasebe Personeli

Bölge Mağaza Personeli (Engelli)

Depo Reachtruck Operatörü

Kasa Reyon Personeli

Taze Gıda Personeli

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

BİM personel alımı iş başvurusu internet üzerinden ve BİM şubelerinden yapılcak. Başvuru yapmak isteyen gençlerin kendilerine en yakın BİM şubesine giderek iş başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

BİM: PERFORMANSIMIZ SÜRECEK

Mali sonuçlarla ilgili BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Günde 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunan, 50 bini aşkın insana istihdam sağlayan, küçük ve orta ölçekli 500’ü aşkın tedarikçiden ürün alarak onları destekleyen BİM, sadece perakende sektörünün lideri değil, ülke ekonomisi için yüksek katma değer ortaya koyan, enflasyon ve işsizlikle mücadeleyi destekleyen bir kurumdur.

2019 yılı sonuçlarımız güçlü performans gösterdiğimiz ve ülkemiz için değer ürettiğimiz bir yılı geride bıraktığımızı açıkça ortaya koyuyor. Bu yıl da performansımızı daha güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıyız.”