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  3. BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünleri neler?
31 Mayıs 2020 Pazar 12:49 | Son Güncelleme:

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünleri neler?

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünleri neler"

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünleri merak ediliyor. BİM her hafta birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'de Salı günleri gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, 5 kg Osmancık Pirinç 33,90 TL'den, 2 kg Tam Buğday Unu 7,45 TL'den, Sek tereyağ 43,90 TL'den, Gurme Kiraz Biber Turşusu 4,95 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel ürünler listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce BİM müşterisi "BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. BİM'de Salı günleri gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Çarşamba günleri ise ev ihtiyaçlarından kişisel ihtiyaçlara kadar birbirinden çeşitli ürünler satılıyor. BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, 5 kg Osmancık Pirinç 33,90 TL'den, 2 kg Tam Buğday Unu 7,45 TL'den, Sek tereyağ 43,90 TL'den, Gurme Kiraz Biber Turşusu 4,95 TL'den, Etsiz Çiğ Köfte 7,95 TL'den, Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi 2,95 TL'den satılıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, 5 kg Osmancık Pirinç 33,90 TL'den, 2 kg Tam Buğday Unu 7,45 TL'den, Sek tereyağ 43,90 TL'den, Gurme Kiraz Biber Turşusu 4,95 TL'den, Etsiz Çiğ Köfte 7,95 TL'den, Filtresiz Elma / Alıç / İncir Sirkesi 2,95 TL'den, Ceviz Yağı 15,90 TL'den satılıyor.


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