Bim 19 Mayıs Salı aktüel ürünleri neler? BİM'e haftaya neler geliyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM market, her hafta belirli günlerde raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemiyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri getiren BİM kişisel ihtiyaçtan kozmetiğe, mutfak ihtiyaçlarından bebeğinizin ihtiyaçlarına kadar her hafta aktüel ürünler getiriyor. Bim 19 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre bambu kadın atlet 8,95 TL'den, 6'lı çantalı çorap 24,90 TL'den, erkek atlet 8,95 TL'den, 2'li kız çocuk atlet 9,95 TL'den satılıyor.

19 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM'de ayrıca 2’li Pantolon Kadın Çorabı 3,45 TL'den, Suba İnce Çorap Kadın 1,25 TL'den, Sivrisineklere Karşı Elektrolikit Cihaz 16,90 TL'den, Çocuk Şampuan& Duş Jeli 19,90 TL'den, Banyo Süngeri Dondurma Külah 6,95 TL'den, Haftalık İlaç Kutusu 2,50 TL'den satılıyor.

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