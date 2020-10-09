Bildirip dosya açtırmak şart! Dolu hasarında 5 gün kuralına dikkat

Ülke genelinde aniden bastıran dolu yağışları tarıma büyük zarar verirken, aynı zamanda hazırlıksız yakalan araç sahiplerinin de korkulu rüyası oldu. Peki aracı hasar gören sürücüler ne yapmalı? Zorunlu trafik sigortası bu tür hasarları ödemezken, sadece kasko sigortasına sahip araç sahipleri hasarlarının ödenmesi için başvurabilir.

AFET TEMİNATI GEREKLİ



Kasko yaptırırken doğal afetlere karşı da teminat alınmış olması gerekiyor. Aracı doludan hasar gören kaskolu müşteriler için, Sigorta Genel Şartları ihbar süresini 5 iş günü olarak veriyor. 2017’den sonra şirketlerin çoğu süreyi uzatsa da hasar dosyasının açılması için 5 gün içinde aranması öneriliyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ KORUNUR



Dolu hasarında ekspertiz göndermediklerini ve onarıma bir an önce başladıklarını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, “Mini onarım kapsamında olan hasarlar ‘hasarsızlık indirimi’ni etkilemiyor, mini onarım dışında yapılan büyük hasarlar indirimi bozuyor. 2017 yılında meydana gelen dolu hasarlarında çoğu sigorta şirketi müşterilerin hasarsızlık indirimini bozmadılar” açıklaması yaptı.