Beyanname vermek için son tarih 2 Mart
Yılbaşında devreye giren uygulama kapsamında poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için geri kazanım katılım payı beyannameleri, 2 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.
2. AŞAMAYA GEÇİLDİ
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, “Bu konuda çok ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22 bin 109 lira idari para cezası kesilmesi gerekiyor. Ayrıca yanlış bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün” dedi.