Beyanname vermek için son tarih 2 Mart

2. AŞAMAYA GEÇİLDİ



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, “Bu konuda çok ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22 bin 109 lira idari para cezası kesilmesi gerekiyor. Ayrıca yanlış bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün” dedi.