Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

Beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

Beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen talepler nedeniyle, mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, mükellefler tarafından, önceki gün, gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar