Beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen talepler nedeniyle, mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
Buna göre, mükellefler tarafından, önceki gün, gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.