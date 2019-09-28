Beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı

Buna göre, mükellefler tarafından, önceki gün, gün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.