BES'te 5 önemli yenilik

Tasarruflar, gençler ve ‘dövizli BES’le büyüyecek. Yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik adımlar çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) bazı önemli değişikliklere gidildi. Değişiklikler Resmi Gazete’de 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda açıklandı. İşte hayata geçirilecek söz konusu düzenlemeler:

‘DÖVİZLİ BES’ GELİYOR

• Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

• Finansal sistemdeki risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik 'dövizli BES' uygulamasına geçilecek.

• Vatandaşın kumbara hesabı gibi uygulamalarla finansal sisteme katılımı sağlanacak ve tasarruflar daha erken yaşlarda teşvik edilecek. Böylece sermaye piyasaları için uzun vadeli kaynak oluşturulacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

• BES’teki otomatik katılım sistemi, kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Tarafların mutabakatıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecek.

• Tamamlayıcı emeklilik, çalışanların otomatik olarak katılımını öngören ancak sistemden çıkışlarına da fırsat veren bir yapı olarak değerlendiriliyor.

BİR KISMI ÇEKİLEBİLECEK

• BES'i geliştirme çalışmalarına ek olarak yurtiçi tasarrufları artırmak için lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak.

• BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlarla bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.