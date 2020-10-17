Beş yeni havalimanıyla havada gücümüz artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Havayollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı’nda yapımı süren 2. pist çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunarak, şunları söyledi:
1 MİLYON YOLCUYU AŞTI
“Elazığ Havalimanı’nda yıllık yolcu sayısı 1 milyonu geçmiştir. İkinci pistin yapımına 2018’de başladık. Projede yüzde 80’in üzerinde gerçekleşme görüyoruz. Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pist, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar 550’ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümüyle, pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor.”
HAZİRAN 2021’DE HİZMETE AÇILIYOR
Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, “Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi 2021 yılının haziran ayında hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek” dedi.