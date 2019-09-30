BES büyümeyi sürdürüyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerinden derlediği veriler ile 2019’un ikinci çeyreğine ait teknik ve mali sonuçları açıkladı. Sigorta sektörünün, 2019 yılının ikinci çeyreği sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; reel olarak %7, nominal olarak %23.8 artışla 19.3 milyar lira tazminat üstlenerek, ekonomiye büyük oranda güvence sağladığı belirtildi. Sigorta sektörünün toplam prim üretiminin ise 33.2 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.

KATILIM SİGORTACILIĞI %2 ORANINDA BÜYÜDÜ

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketten toplam 1.8 milyar lira prim üretimi ile sektörün toplam prim üretimi içindeki payı %5.4’e ulaştı. 2018 yılının aynı döneminde katılım sigortacılığındaki prim üretimi, sektör prim üretiminin %3.4’ünü oluşturuyordu. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı döneminde 164.8 milyar lira iken, %22.6 artarak 201.8 milyar liraya ulaşırken, toplam öz sermaye büyüklüğü ise, 21.2 milyar liralık 2018 yılı ikinci çeyrek toplamına göre, yaklaşık %14.4’lük bir artışla, 2019 ilk yarısında 24.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

TSB duyurusunda son olarak, 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi verileri de paylaşıldı. 6.8 milyon katılımcı ve devlet katkısı dahil 104.6 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldığı ifade edildi.

Şeker Sigorta’ya yapılan acente başvuruları 3 katına çıktı

Şeker Sigorta, unvan değişikliği sonrasında dağıtım kanalı yapılanmalarını güçlendirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şeker Sigorta Genel Müdürü Recep Duray, dağıtım kanalı stratejileri hakkında bilgiler vererek, 2019 yılında bu alanda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti. Duray, “Günümüzde sektörün büyüyebilmesi ve sigorta şirketlerinin kârlılığı konusunda en büyük görev dağıtım kanallarımıza düşüyor. Unvan değişikliği sonrasında acente başvurularımız 3 katına çıktı. Şeker Sigorta olarak şirketiyle aynı bakış açısına sahip, iş ortağımız olarak görebileceğimiz acentelerle çalışmayı tercih ediyoruz” dedi.