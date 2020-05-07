Berberlerde sakal traşı yapılmayacak

Buna göre berberler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Bayan kuaförlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek. Bu arada İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz “Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. 3-4 günlük randevu listesi doldu” dedi.